鍾東錦連任縣長關鍵布局！藍綠對決頭份市長選戰

苗栗縣最大行政區、同時也是人口成長最快的頭份市，2026市長選舉已逐漸升溫。現任苗栗縣議員徐功凡近日表達將投入下一屆頭份市長選舉的規劃與意向，成為目前檯面上動向較為明確的重量級人選之一，也讓外界對這場攸關苗栗政治板塊的關鍵選戰高度關注。

苗栗縣長鍾東錦。（圖取自鍾東錦臉書）

頭份市長期被視為苗栗縣的「關鍵選區」。隨著竹南、頭份科技廊帶逐步成形，人口結構快速轉變，年輕家庭與新住人口比例持續提高，選民輪廓已逐漸跳脫傳統農工型態，轉為藍綠板塊流動、選票競爭激烈的區域。近年選舉結果也顯示，頭份已成為必須同時爭取中間選民與都會型選票的重要戰場。

廣告 廣告

地方人士分析，徐功凡選擇提前展開選戰布局，主要著眼於頭份選情「時間換空間」的特性。透過較早投入地方經營，有助於累積基層動能、深化與地方組織的互動，也能在新興社區與科技人口聚集區逐步建立能見度。在正式提名程序尚未啟動前，先行展現參選規劃與行動節奏，對後續整體評估具一定參考價值。

圖為 鍾東錦和徐功凡 參加大成校友會餐會。（圖取自 徐功凡臉書 ）

值得注意的是，地方人士也指出，苗栗縣長鍾東錦對徐功凡的支持，已不僅止於私下互動，而出現公開訊號。據了解，鍾東錦縣長第一次公開力挺徐功凡，是在縣長於頭份舉辦的感恩餐會上，相關互動被地方視為重要政治風向，也為徐功凡的選戰布局增添關注度。

從選區結構來看，頭份市大致可分為舊市區、工業與科技新興區塊，以及傳統里鄰社區。藍營過去在舊市區與部分里鄰仍具組織基礎，但新興住宅區與年輕選民投票取向相對多元，已成為近年選戰勝負的關鍵。徐功凡能否在穩固既有支持基礎的同時，進一步爭取新興選民認同，備受地方觀察。

此外，藍營內部仍持續進行整體評估，地方實力派與具行政經驗的人選皆在討論名單中。隨著選戰時程逐步推進，各方動向與整合節奏，勢必更趨明朗。

泛綠陣營方面，目前仍處於觀察與評估階段，但頭份向來被視為民進黨在苗栗最具突破潛力的選區之一，是否推出具知名度與地方基礎的人選，將牽動未來藍綠對戰態勢。

整體而言，頭份市長選戰已逐步從檯面下布局，轉為公開受矚目的政治議題。在人口結構快速變動的背景下，誰能更貼近新舊選民需求、提出具體城市發展論述，將成為左右這場苗栗關鍵選區勝負的重要因素。

延伸閱讀

高鐵明年2/2增班次！首開台北-高雄直達車 下周開搶

影/解放軍圍台軍演現場畫面曝光！專家爆演習關鍵詞為「斬首」

陸「正義使命」軍演 卓榮泰：嚴厲要求中共當局停止所有演習