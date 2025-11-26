鍾東錦：三義人 賴香伶被點名

苗栗縣長鍾東錦（立者）表示，第二副縣長人選之一來自三義鄉，但因還未徵求過對方同意，不便透露究竟是誰。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日在議會接受總質詢時透露，縣府增設第二副縣長議題，至今他對人選只曾和老婆討論過，心目中理想人選之一來自三義鄉，但因還未徵求過對方的同意，所以還不便透露究竟是誰。地方人士根據鍾東錦所述條件，推測人選之一可能是出身三義鄉的民眾黨政策會執行長、前立委賴香伶。

賴香伶老家在三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，早年投身勞工運動，並曾擔任柯文哲任職台北市長時的勞動局長，目前擔任台灣民眾黨政策會執行長。

地制法修正實施後，苗栗縣政府增設第二副縣長以及副祕書長各1人，加上縣府組織改造，增設長照處及數位研考處，將在民國115年3月1日起正式運作。縣府行政處為了新增第二副縣長、副祕書長以及2處辦公室，忙得不可開交。

根據苗栗縣長鍾東錦25日在縣務會議中裁示，由於縣府第一辦公大樓空間已接近飽和，第二副縣長及副祕書長辦公室將會安排在一辦3樓位置。另7樓原有運動室將移至縣府二辦地下1樓，所留空間將交給數位研考處使用。

鍾東錦26日上午在縣議會接受議員總質詢時透露，第二副縣長他心裡是有人選，「而且那個人應該是三義人。」鍾東錦一答完立即引起同樣出身三義鄉的議員羅貴星驚呼「真的還是假的？」鍾東錦馬上補充「但不是羅貴星。」

鍾東錦答詢透露，他考量第二副縣長人選，包括黨派、南北及閩客，但是因還沒有經過對方同意，所以他也不方便講太多。