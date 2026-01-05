鍾東錦：教育部來文不補助新建教室 看到非常火大

（中央社記者管瑞平、陳婕翎苗栗縣5日電）苗栗縣長鍾東錦今天說，接獲教育部公文，以財劃法為由後續不再補助新建教室經費，可能使縣內部分已規劃校舍工程「前途未卜」，「看到公文嚇了一跳，也非常火大」。

教育部至截稿前，並無回應。

鍾東錦今天在縣府接見表揚績優選手與教練188人，共頒發新台幣104萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，在各項體育競賽中贏得佳績，為苗栗擦亮體育大縣招牌，並感謝在地企業熱心贊助縣內的體育運動發展。

鍾東錦致詞時提及，獲悉中央以財劃法為由，來文表示後續不再補助新建教室經費，他對此深感強烈不滿，直言「看到這份公文嚇了一跳，也非常火大」。

據縣府教育處表示，這紙公文可能使縣府爭取頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規劃階段，也都面臨「前途未卜」窘境，縣府正研擬因應對策。

鍾東錦指出，苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而拿得比屏東和嘉義等縣市少，呈現極度不公平現象，明顯被虧待，「中央實在虧欠苗栗太多」。

他說，尤其在教育、醫療方面，一直希望在苗栗的北、中、南區有高醫療水準的醫療院所「強強聯合」，但衛生福利部苗栗醫院的重症和癌症大樓卻延宕5年，醫療品質偏弱，衛福部有責任義務專案輔導加速升級；在教育領域，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議。

鍾東錦表示，中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚，也遲未針對財劃法公布明確數據，徒增不確定性紛擾，前陣子還高興著要推動黑潮排球隊及苗栗主場館，現在又煩惱著地方的孩子們沒有教室上課，政策一日數變，地方無所適從，鄉親何其無辜。

衛福部次長林靜儀說明，衛福部苗栗醫院新建重症與癌症大樓工程延宕，主因在於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多建案被迫停擺，加上移工無法入境，導致工程中斷。

林靜儀表示，疫情趨緩後，又遇到俄烏戰爭，引發物價上漲，使原先規劃的預算受到影響，工程多次無法順利發包。衛福部目前正重新調整建案內容，期盼能順利完成發包，並將全力加速推動工程進度。

林靜儀重申，衛福部持續致力於提升苗栗地區的醫療品質。部立醫院的主要任務在於補足醫療資源不足地區的服務，從基礎醫療做起，如與台中榮總等醫院合作，引進特殊科別的醫療資源到苗栗。（編輯：李錫璋）1150105