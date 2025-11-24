鍾東錦：時機不對 侯友宜促公布試算

苗栗縣長鍾東錦（立者）認為行政院版的《財劃法》在野黨應該不會過，尤其是民眾黨立委的態度相當堅定，還是希望行政院跟立法院可以夠盡快協商。（謝明俊攝）

行政院版《財劃法》修正草案遭不少縣市政府反彈，院長卓榮泰24日邀綠委舉辦行政立法協調會報討論如何攻防，決定將持續溝通，且希望縣市長發揮影響力。苗栗縣長鍾東錦認為，政治應在對的時間做對的事，政院這個時間再提卻是不對，浪費立院很多時間，且政院提了之後，應接受外界意見；新北市長侯友宜、副市長劉和然同批中央黑箱未公布試算，不能拿「空白支票」讓地方被迫埋單。

行政院發言人李慧芝昨在行政立法協調會報後強調，政院版已與地方開會溝通6次，並參酌專家學者意見，是目前獲最大共識的版本，合理公平且均衡，將持續與縣市政府溝通；民進黨立院黨團說，當縣市充分了解內容，地方首長自然就會支持，有關在野立委是否跟隨，「期待地方首長發揮影響力」。

廣告 廣告

鍾東錦昨說，政治應在對的時間做對的事，這個時間政院再提卻是不對，去年修法時政院不提版本，現在弄好了政院又提，變成修好幾次，讓立院浪費很多時間。而政院提了之後，應接受外面的意見；地方希望不要拖到民國116年才實施，讓地方能有更多資源，也讓縣市首長知道接下來怎麼做。

鍾東錦直斷在野黨應不會通過政院版，尤其民眾黨立委態度相當堅定，仍希望政院跟立院盡快協商；他認為主計總處有很大責任，能否盡快定案實施，別讓地方脖子一直往上看，看著那塊肉又吃不到，感覺很不舒服。

侯友宜說，中央應公布試算結果讓大家充分討論，尤其新北人均預算已經最少，人口指標權重又從45％降到18％；劉和然也直言，《財劃法》不論垂直或水平分配都未說清楚，中央稱「加錢」，但從一般補助、計畫補助到統籌分配稅款「根本看不到實質增加」，呼籲政院盡速公布試算表與22縣市充分協調，「不可能到立院後只給一張空白支票，讓地方看臉色向中央要錢」。