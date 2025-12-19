鍾東錦：苗縣新港高中預定地與大學合推實驗高中

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣府爭取國科會設苗科實驗中學遲無下文，縣長鍾東錦今天說，將與北部頂大合作推實驗教育，利用鄰近高鐵站的新港高中預定地設工學院及附屬高中，預計下週簽合作備忘錄。

鍾東錦上午在議會答詢時透露「好消息」，他指出，昨天與教育處北上拜會教育部長鄭英耀，部長已經點頭，苗栗將有一所頂尖大學到苗栗設學院，接著設實驗高中，縣政府與該所大學下週就會簽署合作備忘錄。

鍾東錦會後受訪表示，縣府配合桃竹苗大矽谷計畫向國科會爭取設立苗科實中看起來難度太高，決定改以實驗教育方式推動。他說，縣府已與北部某頂尖國立大學敲定合作，由該大學到苗栗設學院並附設實驗高中，藉此引進頂大教育資源，嘉惠縣內學子，也為企業培育人才。

鍾東錦指出，此案已著手進行規劃設計，該大學也出資新台幣6000多萬元做整體規劃，將利用新港高中預定地興建校舍，設校經費除由縣款支應，積極商請苗栗縣傑出企業家、瓷林公司創辦人林光清擔任設校籌備委員會主委協助募款，希望民間、政府一起打造一所好的學院、好的實驗高中，讓苗栗學生不必舟車勞頓到新竹、台北就讀高中。（編輯：李錫璋）1141219