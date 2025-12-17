鍾樹明主持國軍法務工檢會 勉善盡責任依法行政

記者謝承宏／綜合報導

國防部副部長鍾樹明上將昨日主持「國軍114年法律事務工作檢討會」，期勉全體軍法同仁，善盡責任，深入國軍的每個角落，秉持軍法為軍精神，協助推動各項工作，發揮更多元的功能，成為官兵堅實的法律後盾，協助部隊落實依法行政，使官兵專心戰備訓練工作。

「國軍114年法律事務工作檢討會」昨日於博愛營區舉行，由各司令（指揮）部及軍團單位法務主管與會，鍾副部長首先頒發國防部獎狀予黃中校等3員軍法楷模，以及張上尉等3員軍法官合格證書，肯定他們在法務工作的表現及成效，並通過律師考試及格。

鍾副部長指出，完成實務訓練評定成績優異依法任用軍法官，實屬不易，勉勵其未來能盡速累積工作經驗，強化本職學能，同時鼓勵全體軍法人員持續進修，汲取實務經驗，也指示各級軍法幹部，落實人才培育工作，在有限的資源下拔擢人才，為國軍法務工作奉獻心力。

鍾副部長表示，全體軍法同仁，不僅應嚴格自我要求品德操守，更應落實官兵軍法紀教育，要求知法守法，嚴守軍紀，並透過全方位法治教育，使官兵們了解違法犯紀所要面對的嚴重後果，藉以嚴整部隊紀律，維護領導統御；另各級部隊軍事行動或重要決策，單位軍法人員應以戰勝為目標，提供部隊長正確的法律資訊建議，確保能下達正確命令與決策，維護部隊與軍事利益。

鍾副部長主持國軍114年法律事務工作檢討會，勉軍法同仁善盡責任。（法律司提供）