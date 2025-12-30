鍾樹明主持軍備局工檢會 肯定工作成果

（軍聞社記者王進福臺北30日電）

國防部副部長鍾樹明上將30日主持「軍備局114年度年終工作檢討會」，肯定軍備同仁年度工作成果，並就專案管理、採購產製、國防自主及廉政風險控管等面向提出工作指導，期勉持續精進專業能量，確保軍備整備如期、如質完成。

鍾副部長表示，本次工檢會由軍備局各級重要幹部及各軍種司令部與會，他代表國防部長顧立雄感謝全體同仁年來戮力完成各項任務，並表揚年度在軍備推動及「工安稽核」表現優異單位。回顧年度工作，軍備局順利完成「美臺國防工業研討會」、「臺北國際航太暨國防工業展」及「興安、展興專案」等重要任務，展現專業整合與執行效能。

展望未來，鍾副部長指出，面對國際情勢快速變化與武器裝備需求提升，各單位應持續以戰備急需為導向，強化專案管理與節點管制，落實風險預警機制，並精進採購與產製管理，確保履約品質符合部隊實需；同時，加速推動關鍵軍備自主研發與產製，導入新興科技與系統整合，提升無人化、智慧化及後勤支援效能。

鍾副部長並表示，軍備局肩負戰力建構與國防自主關鍵任務，各單位應依工檢會研討事項，將改進作為納入明年工作規劃，持續提升軍備籌獲與工程建設整體效能，確保國軍戰力與國防安全。

國防部副部長鍾樹明上將30日主持軍備局工檢會。（軍備局提供）