鍾樹明視導北部軍法、軍醫單位 勉前瞻規劃工作

（軍聞社記者吳東昇桃園16日電）

國防部副部長鍾樹明上將16日視導北部地區軍法及軍醫單位，實地了解各單位任務執行概況與人才招募情形，並代表部長顧立雄頒發春節加菜金，提前向官兵賀節。

鍾副部長上午在相關聯參陪同下，先後前往最高軍事法院、高等軍事法院、北部地方軍事法院及國軍桃園總醫院等單位視導，了解近期工作概況，並指示幹部應前瞻規劃未來發展方向，務實解決窒礙問題，以提升整體工作效能。

鍾副部長在視導軍法單位時指出，針對軍事審判法恢復後的法庭運作，軍法幹部應提前做好準備與教育訓練，讓人員重新熟悉相關程序。他強調，在目前軍事審判法尚未恢復，案件移由民間司法機關審理的現況下，軍法官除了落實官兵權益保障，更應協助民間司法體系了解部隊實務運作，以確保審判的公平與正義。此外，鍾副部長也提醒，在處理官兵權益保障案件時，應兼顧部隊紀律與領導統御的嚴整性，提供部隊主官必要的法律協助與證據保全建議，以維護國軍戰力。

隨後，鍾副部長轉往國軍桃園總醫院慰勉醫護同仁，聽取關於護理人力招募與留用的成效。鍾副部長表示，人才培育不易，院方應落實「在地化」策略，積極與周邊院校護理系所及ROTC制度合作，讓人才願意長留久用。他並勉勵所有軍醫同仁應「不忘初衷」，銘記軍人身分，以照顧現役官兵與眷屬為首要職責，同時精進醫療技術與服務態度，致力成為桃園地區軍民信賴的醫療重鎮。

最後，鍾副部長代表顧立雄部長，向北部地區軍法及軍醫單位全體官兵及同仁表達慰勉與感謝，肯定大家堅守崗位、服務軍民的付出，並提前祝賀大家春節愉快、闔家平安，在新的一年持續齊心努力，為國軍戰力與官兵健康貢獻心力。

鍾副部長與軍法同仁合影，祝賀佳節愉快。（軍聞社記者吳東昇攝）