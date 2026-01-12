鍾樹明視導202廠 勉強化管理支援戰備

（軍聞社記者李恬恬臺北12日電）

為了解彈藥生產與國防自主推動情形，國防部副部長鍾樹明上將12日前往軍備局生產製造中心第202廠視導，實地考察彈藥產線運作狀況，除親切垂詢產線工作同仁生活概況，也對軍備同仁長期投入軍品生產工作的辛勞，表達肯定與嘉勉。

鍾副部長下午在相關聯參陪同下，前往軍備局第202廠，首先聽取任務簡報，了解近期彈藥生產執行概況，並實地視察彈筒、彈體及戰車彈等產線，關切生產流程、品質管制及人員作業狀況，提出工作指導，對單位穩定推動軍品生產、支援建軍備戰需求的努力，給予肯定。

鍾副部長表示，面對當前嚴峻情勢，必須以OGSM（目的、目標、策略、檢核）為整體規劃架構，並結合OKR（目標與關鍵成果）及KPI（關鍵績效指標）管理思維，清楚訂定階段性任務目標與具體檢核標準，同時強化配套措施與執行步驟，方能有效支援建軍備戰需求。

鍾副部長強調，彈藥生產作業攸關人員與營區安全，各級幹部務必提高警覺，確實落實作業安全規範與風險管控措施，防杜任何危安事件；同時，應加強複式督導機制，透過層層把關與相互查核，確保各項作業流程、設備運作及管理作為符合規定，讓安全管理落實於日常，確保廠區整體運作安全無虞。

最後，鍾副部長代表國防部長顧立雄，向第202廠全體官兵及同仁表達慰勉與感謝，肯定大家長年堅守崗位、戮力投入軍品生產工作的付出，並提前祝賀大家春節佳節愉快、闔家平安，在新的一年持續齊心努力，為國防自主與國家安全貢獻心力。

國防部副部長鍾樹明上將視導第202廠產線。（軍聞社記者李恬恬攝）