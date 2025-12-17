鍾欣凌「胖胖也可以很時尚」 0遮掩缺點：長什麼樣子就什麼樣子

年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」17日在圓山大飯店絢爛登場，邀請了眾多明星，包含了鍾欣凌、蔡淑臻、鬼鬼吳映潔、程予希、石知田、賴佩霞等藝人現身，可說是星光熠熠。

鍾欣凌出席「2025 TAFAD GALA」。（圖／小娛樂）

鍾欣凌以一身現身，她笑說自己沒有豹紋的衣服，「我已經長得很張狂了！」不過這是她第一次走時裝秀，她感到相當新奇，「我覺得能把設計師的想法呈現出來很棒，而且他們不打算把我的缺點蓋掉，長什麼樣子就是什麼樣子。」

鍾欣凌表示，胖胖的就是她的特色，「服裝完全沒有要掩飾，讓她覺得非常舒服，胖胖的人也可以很時尚，不用遮遮掩掩的！」她也提到女兒看到時的反應，女兒表示，「哇！你是白雪公主耶！」和李玉璽有私交的鍾欣凌也聊到喜訊，她已經傳了訊息恭喜，「我超替他開心，他是一個很棒很棒很棒的男生，可以找到一個很愛他的人，可以相愛是一個很棒的事。」

周曉涵出席「2025 TAFAD GALA」。（圖／小娛樂）

鬼鬼吳映潔出席「2025 TAFAD GALA」。（圖／小娛樂）