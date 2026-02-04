鍾欣凌「腰圍臀圍一樣大」 健檢中心拒收：喉嚨有一塊肉蓋住

鍾欣凌4日出席「台灣國際兒童影展」代言記者會，聊到身體狀況，她透露已經是三高高危險族群，「血糖有在控制有吃保養品，血糖血脂在邊緣，快要超標」，不過她依舊沒有想要減肥，也不戒不掉宵夜，目前體中大約落在95公斤左右，「腰圍臀圍一樣大」。

鍾欣凌。（圖／公視）

鍾欣凌表示，以往都去健康檢查中心做，但後來體重超過90公斤，醫生擔心麻醉有危險，才轉到大醫院，她指著自己的喉嚨位置說，有一塊肉蓋住，檢查的時候有「呼吸中止」的風險，如果真的發生什麼事，可以直接送到急診，「原本醫生也會要我減肥，但最後他可能也放棄了。」



鍾欣凌提到，現在很多減重的方法，不過她聽到都需要靠飲食控制維持才能不復胖，她就放棄了，「我可能要去給營養師看」，再加上每天在家煮飯女兒都不吃，喜歡點外賣鹹酥雞、甜品，她就跟著一起吃，「想說讓她們放鬆一下，結果是我在吃！」她之前也有去做抽血檢查，都沒驗到癌細胞，但她深知自身狀況，認為還是要小心。她也透露，過去都買有鋼絲的內衣，現在已經不需要，「老娘老就老，現在穿哺乳內衣」。