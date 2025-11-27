鍾欣凌主持三立、緯來《星廚之戰》熱度高 黃偉晉落敗網喊「不捨」

【緯來新聞網】由金鐘影后鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》目前於三立都會台、緯來綜合台熱播中，隨著殘酷的淘汰賽展開，網友們也更投入情感，特別是楷奕與黃偉晉落敗後，不少粉絲紛紛留言表示不捨：「兩人真的很努力，楷奕的創意料理超有畫面感！」節目型態也獲得觀眾高度討論，有粉絲稱讚：「食物、廚師與廚助的畫面比例剛剛好，裁判講評與料理技法示範也很有內容，請繼續保持！」

鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》熱播中。（圖／三立提供）

其中，「團體賽」賽制更讓不少觀眾驚喜，節目沒有其他料理節目常見的爭吵場面，反而呈現廚師與廚助之間的信任與合作精神。有觀眾留言：「主廚們只在想怎麼幫助團隊、怎麼做得更好，討論完就直接執行，不drama也可以超好看！」



最年輕的廚助白潤音也成為亮點之一。年僅16歲就站上實境廚房現場，他的認真與天分讓觀眾大讚：「他不只會演，還超會煮，是個讓人忍不住疼愛的好孩子。」同時，安心亞的表現亦受到不少關注。她自然的綜藝感、勇於嘗試的反應替節目帶來討論度，她分享自己曾因角色緣分接觸過傅培梅，對料理細節略有基礎；但參與《星廚之戰》後，她笑說：「之前學的幾乎都忘光了，又重新開始，但做菜過程真的很療癒，也讓我重新愛上做菜。」

安心亞與名廚Will。（圖／三立提供）

觀眾覺得安心亞是真實不作假，很喜歡，但針對部分觀眾認為她「綜藝效果太強」，安心亞也大方回應：「我希望大家看到我『專業廚助』的一面。」她笑說自己每一次錄影都抱著「可能是最後一次」的想法，沒想到一路走這麼遠，「連我自己都覺得不可思議」。自評身為廚助的優勢，安心亞認為自己的學習能力強、反應快，也驕傲地說：「經過這次磨練，我現在可以煮三菜一湯了！」



《星廚之戰》敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、三立都會台每週六晚間8點、緯來綜合台晚間10點，同日晚間 11 點於LINE TV與Hami影劇館+上架更新。

