鍾欣凌健檢有三高「恐呼吸中止」 招認腰圍臀圍一樣大

【緯來新聞網】金鐘影后鍾欣凌（4日）出席「台灣國際兒童影展」代言記者會，她演出的電影《陽光女子合唱團》衝出4億票房，被看好有望超越《海角七號》，登頂台片票房冠軍紀錄。她笑說14歲女兒先前跟爸爸進戲院看電影，信誓旦旦喊話絕對不會哭，也沒帶衛生紙，「結果淚水跟鼻涕全都抹在褲子上。」談起健康狀況，她則坦承紅字滿滿，醫生也希望她能為了健康著想，努力瘦身。

鍾欣凌出席「台灣國際兒童影展」代言記者會。（圖／陳明中攝）

廣告 廣告

鍾欣凌在片中大秀舞技，但她堅持不在家裡練舞，羞喊：「我兩個女兒都很會跳，在家練習她們會笑我，說媽媽你在跳什麼。」她還透露自己在《陽光女子合唱團》其實最想挑戰安心亞演的「阿蘭」，「因為年紀關係，不然我其實很想挑戰阿蘭的角色，我想跟人家打打架。」她笑稱自己個性超俗仔，有事就避開，從沒打過架，「我看安心亞很兇耶，爬到桌子上就踢，但我現在可能光爬到桌子上就很累了。」

鍾欣凌坦言健檢結果紅字滿滿。（圖／陳明中攝）

此外，她每年都會照腸胃鏡跟健康檢查，今被關心檢查結果，她坦承真的是紅字一片，三高問題包括高血糖、高血脂、高血壓都在吃藥控制中。只不過原本她每年都在健檢中心做檢查，但後來體重超過90公斤，被建議最好去醫院做，「我每年都健康檢查，還會照腸胃鏡，但健檢中心的人叫我去大醫院做，他們怕有風險。」因為患有肥胖，喉嚨若進行麻醉，恐怕會呼吸中止。



她也坦言最近不敢量體重，只知道腰圍跟臀圍差不多，推測自己可能落在95、96公斤，女兒也希望她能注意體重好好瘦身，但她愛吃便當，就連女兒也不看好，「我可能要去給營養師看」。即使如此，她還是不改樂觀性格，笑喊：「醫生希望我把體重降下來，但後來都不說了，可能對我這個人不抱什麼希望。」

更多緯來新聞網報導

吳怡霈新婚一年喊：我只是想抱怨！ 莎莎力挺「只要認同」

楊祐寧「居家坐牢」太痛苦視訊喝酒求生 陳澤耀困住成車奴每天都洗車