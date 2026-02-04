鍾欣凌健檢驚見「呼吸中止」！與老公分房3年 95KG三高亮紅燈：醫對我沒希望了

53歲金鐘影后鍾欣凌受訪提到健康狀況。林煒凱攝

53歲金鐘影后鍾欣凌今（4日）出席第十二屆「台灣國際兒童影展」，受訪時提到目前的健康狀況，她坦言，現在體重大約95公斤，健檢報告顯示血糖、血壓、膽固醇三高指數全在超標邊緣，甚至因肥胖導致嚴重的「睡眠呼吸中止症」風險，連醫師都開玩笑說：「對妳（減重）不抱希望了。」

鍾欣凌出席「2026第十二屆台灣國際兒童影展」首賣記者會。林煒凱攝

呼吸中止風險高 麻醉須進大醫院

鍾欣凌不改幽默本色，自嘲體型是「腰圍臀圍一樣大」，甚至肚子比胸部還大。她坦言最近不敢量體重，估計落在95公斤左右，鍾欣凌透露，近期做腸胃鏡檢查時，因體重超過90公斤，被診所告知麻醉風險過高，擔心術中「肉會掉下來」壓迫氣管，必須轉往大醫院施作，接下來她也考慮找營養師，希望體重可以慢慢降到80幾公斤。

鍾欣凌目前有在好好控制血糖，也有吃血壓藥，而膽固醇則在超標邊緣，「醫生可能覺得對我沒希望了，叫我去諮詢營養師。」鍾欣凌表示雖然曾考慮過切胃手術，但目前仍想先嘗試營養諮詢，她笑說，賈永婕還特別打電話給她，告訴她應該要多為健康著想，才能好好陪伴孩子，但面對孩子寒假想吃鹹酥雞、外送的需求，她還是忍不住一起同樂，很難戒宵夜。

鍾欣凌先前去健康檢查。林煒凱攝

由於鍾欣凌有呼吸中止症，她自嘲睡覺時打呼聲驚人，連女兒都會求饒：「媽媽妳等我10分鐘，讓我先睡著妳再睡！」被問及與老公的感情，鍾欣凌大方爆料夫妻倆已分房睡至少3年，因為大女兒現在長大了需要個人空間，加上她很會打呼，影響到家人睡眠，因此老公被女兒趕到其他房間去睡。



