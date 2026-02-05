鍾欣凌吊鋼絲 難忘出動5人仍拉不動

施名帥（左）、鍾欣凌5日以台灣公益聯盟年度雙代言人身分出席記者會。（林淑娟攝）

金鐘視后鍾欣凌與施名帥5日擔任台灣公益聯盟年度雙代言人，實踐「用愛幫弱勢成長」，兩人也接受身障紫微諮詢師的命理諮詢，施名帥被預告新的一年將「驛馬星動」，會有到處飛的跨國合作機會，他笑說「我可能要去寶萊塢了」；鍾欣凌則被預言會遇到「優雅、沉穩、靠眼神，形象不是這麼俏皮的角色」。

鍾欣凌坦言，可能私下太愛碎碎念，所以一直期待可以演話少一點的角色，「我也不想背台詞，因為有年紀了，有點怕遇到長串的台詞，但也怕靠眼神演戲可能眼神沒力，畢竟老了，目油（台語）很多」。

曾有人問她是否想演《刺客聶隱娘》這類題材，她答：「誰要幫我吊鋼絲？」施名帥笑回：「現在有起重機。」她回憶20多年前曾拍一部電視電影需要吊鋼絲，本來有3個師傅，結果師傅到場一看，緊急調派人手變5個，結果還是拉不動，連現場的執行都衝過來幫忙，師傅安慰她：「妳不用緊張，我之前吊過牛。」讓她心想：「我是要覺得安心還是覺得受辱？」