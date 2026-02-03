鍾欣凌回紙風車做公益 讓孩子踏上藝術第一哩路

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）紙風車推動「368兒童藝術工程」邁入20週年，為了讓孩子踏上藝術第一哩路，發起「椅子會」行政費用募款活動，曾參與紙風車演出的「國民婆婆」鍾欣凌立刻響應，要助一臂之力。

根據紙風車劇團發布的新聞稿，身為國立藝術學院（現北藝大）戲劇系出身的「練家子」，鍾欣凌可說是劇場養大的孩子，早在成為「國民婆婆」之前，於大學時期便曾參與紙風車。

鍾欣凌提到，當時看到劇團那種「用生命做戲」的震撼教育，以及劇場人不屈不撓的藝術追求，深深烙印在她的心中。這位用爽朗笑聲溫暖觀眾的「國民婆婆」，至今也是紙風車多年來堅定的支持者，這次響應「椅子會」活動，在紙風車創意顧問吳靜吉「青年的四個大夢」新書上簽名，作為捐款者的禮物。

除了鍾欣凌外，國家文藝獎得主唐美雲與演員方馨也一起加入。方馨表示，她是透過唐美雲聯繫上紙風車，主動表達加入意願，「看著美雲姐為歌仔戲團努力，也跟著她四處做公益，我真的感受到施比受有福。」

方馨感性表示，不是每個人都能在人生路上遇到願意無私分享的導師。對她而言，唐美雲就像那張穩固的椅子，在方方面面「接住」了她；因為有接住的安全感，讓她也想成為別人的椅子。她們邀請社會大眾一起加入「椅子會」，每個月的小額支持，都能成為支撐孩子夢想最穩固的椅腳。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」更多資訊及演出行程，詳見紙風車劇團臉書粉絲專頁。