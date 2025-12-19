鍾欣凌尬舞跳到虛脫！吐槽安心亞睡覺大字型 陳意涵自虧小UU

電影《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等黃金陣容；鍾欣凌在片中被導演設定為舞蹈擔當，這對她來說是一大挑戰，不僅要記台詞、記舞蹈動作，還要表情控管等等，可說是把2025到2026年的運動量全都透支。

鍾欣凌在片中被導演設定為舞蹈擔當，這對她來說是一大挑戰。（ 圖／壹壹喜喜電影股份有限公司 提供 ）

鍾欣凌在片中飾演另外一組的大姐團，旁邊總是被簇擁很多姊妹群，同時林孝謙將她設定為舞蹈擔當，特別為鍾欣凌找來了專業舞蹈老師7Ling aka NikeChen在他身邊培訓也為鍾欣凌配舞。也特別針對鍾欣凌的體能做調整，讓她讚嘆不已。

鍾欣凌這回能夠跟從小就仰望高高在上的女神翁倩玉一起演戲，直呼太不可思議，「偏偏她又溫暖又親切，所以就是一個如同神一般的存在。」有趣的是，鍾欣凌提到陳意涵有一場戲，因為大家被誤會偷東西要脫衣搜身，陳意涵被喝斥怎麼不脫衣服？陳意涵馬上回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」讓一旁的陳庭妮笑瘋。

鍾欣凌直言，這回能夠跟女神翁倩玉一起演戲，直呼太不可思議。（ 圖／壹壹喜喜電影股份有限公司 提供 ）

提到安心亞，鍾欣凌透露，過往真的很少合作過，沒想到她那麼單純和直接，更忍不住吐槽她每次都直接躺大字型睡覺，然後要上戲前一定會說：我要去尿尿。她忍不住跟安心亞說：「要不是妳人那麼正，我覺得妳就是一名諧星。她說那現在呢？我說『亦正亦諧』啊！」互動相當逗趣。

