鍾欣凌暢談親子相處 自曝健檢三高服藥控制

（中央社記者洪素津台北4日電）演員鍾欣凌今天出席兒童影展活動，提到和女兒的相處，她盼孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向，而聊起近況，鍾欣凌透露自己剛完成健檢，高血壓、高血糖、高血脂都在服藥控制中。

公視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第12屆，今天舉行首賣記者會，以「Tiffi 開箱事務所」為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同出發，探索影像世界的無限可能，記者會也特邀金鐘影后鍾欣凌現身參與。

鍾欣凌今天以二寶媽身分分享親子片單，並透過兒童影展電影溫柔地帶孩子探索世界、傾聽孩子的心聲。鍾欣凌表示：「當小朋友處於叛逆期的時候，她其實不會聽家長話，我覺得經由兒童影展，小朋友可以了解到自己的身心靈變化，透過這些影片可以讓孩子了解自己能夠被理解。」

鍾欣凌也分享自己與家中孩子的相處之道，她笑稱：「要先了解孩子喜歡什麼，家長要做功課才能跟她們聊天，不然聊天一問三不知真的會變句點王。」

談到對孩子的期許與溝通方式，她表示：「當然希望孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向，但有時候我越囉嗦她們越放空，所以我自己的方法是留一點彼此的空間，讓她們知道有問題我們都在，用她們的語言溝通，不裝大人也不刻意溫柔。」

問起近況，鍾欣凌才剛完成健檢，她透露健檢紅字一大片，高血壓、高血糖、高血脂都要靠藥物控制，也被醫生檢查出有「呼吸中止」的風險，建議她去大醫院再做檢查。（編輯：李亨山）1150204