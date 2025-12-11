鍾欣凌組SML出道即解散！遭女兒嗆跳太爛 遭網酸「不只有L」直球回酸民
記者趙浩雲／台北報導
鍾欣凌今（11）日以代言人身分出席桂冠湯圓記者會，開心分享自己與湯圓的生活記憶。她笑說自己「只愛甜湯圓」，家裡的湯圓幾乎都是由老公下廚，「甜的老公會煮，鹹湯圓他不會，叫他煮鹹的，廚房會像打仗一樣，所以我們家都吃甜的就好。」
談到自己的廚藝，她幽默形容：「我廚藝就是有一次我很認真要煮菜，結果老公跟小孩跟我說『媽，不要衝動』。」她自嘲料理能力只到「煮熟就好」，但湯圓這種不需包餡的簡單料理完全難不倒她，「搓湯圓像小朋友玩黏土，只要不要塞奇怪的東西就好。」
身為兩個孩子的媽媽，她分享家中對節慶特別重視，「我們家滿有節日儀式感的，冰箱有湯圓就會幫小孩煮一下。」若老公問她要吃幾顆，她通常說兩顆，但老公會多煮，因為不知道小孩今天吃多吃少，「他們吃多我就少吃一點，他們吃少我就會多吃一點，所以每次都在吃。」
她也首次試吃最新推出的提拉米蘇口味，覺得口味可愛又特別：「吃起來有一點黑糖香，有提拉米蘇、又有珍奶的感覺，小朋友會很喜歡。」她大讚這系列顧到大人、小孩、甜鹹不同族群，「真的是全家可以一起吃的湯圓。」
鍾欣凌日前與孫淑媚、丁寧在孫淑媚演唱會上組成限定女團「SML」，挑戰又唱又跳讓她直呼真的太累，她笑說可能這是出道即解散了，但她連忙補充「錢有到位就好，尾牙想找也可以」，談到網友酸言稱她「應該不只L、可能是2XL或3XL」，她大方自嘲：「L之後的擔當啦，像我今天也是大湯圓擔當。」她透露團體唱歌真的不簡單，Key又被選得很高，「老師是天籟，我們唱起來像魔鬼。」連在家練舞都被女兒笑，「她說我跳得很爛，但真的好難。」
被問到近期香港宏福苑大火，她也提醒民眾冬天用火量高、居家安全要更注意，「像以前武俠劇都會寫『小心火燭』是真的。」也建議家中準備小型滅火器，「有備無患，誰都說不定會遇到狀況」，表示看了真的覺得很心疼。
