鍾欣凌聞李玉璽婚訊超開心 「找到很愛他的人」

鍾欣凌笑說剛穿上這套華服時覺得有點像101忠狗。黃于珊攝



鍾欣凌今晚（12╱17）穿上設計師簡國彥BOB JIAN的華服，出席由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers，TAFAD）主辦的「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」，與她合作《星廚之戰》的李玉璽今宣布與許允樂結婚，她直喊：「超開心，我剛才也去跟他說恭喜，超替他開心的。」

32歲李玉璽與大6歲的許允樂姊弟戀修成正果，鍾欣凌直讚：「我覺得他是1個非常非常棒的男生，我覺得可以找到1個很愛他的人、2個人相愛是一件很棒的事情，祝他們幸福美滿長長久久。」

鍾欣凌（左）穿上設計師簡國彥BOB JIAN的華服出席「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」。黃于珊攝

難得當時尚咖，鍾欣凌新奇地說：「我從來沒有過豹紋的衣服，因為我覺得自己長的很張狂，我想說再穿上很張狂的衣服就覺得好像有點太over，但是我想說這是我第1次走時裝秀，我一定要把設計師的概念呈現出來，我覺得國彥非常棒，他完全沒有打算把我的缺點掩飾掉，他反而覺得妳長什麼樣子就是什麼樣子，就是他講的簡單中的不簡單，他把我樣子、特色秀出來，我覺得是設計師最棒的一點。」

剛穿上這套華服時，鍾欣凌笑說：「覺得有點像101忠狗，但是它有白雪公主的樣子，所以我覺得是狂野巫婆和公主之間的結合，我非常高興可以把設計師的想法呈現出來，就像他講的，他的月半工作室讓胖胖的人也可以穿得不那麼遮遮掩掩、也可以穿的很時尚，所以我覺得這是很棒很棒的idea，我很開心可以來這個時尚的饗宴。」

