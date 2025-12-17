鍾欣凌聞「李玉璽結婚」超激動吼：有！ 曝「他真的是一個很好的男生」

鍾欣凌聽到李玉璽結婚很替他開心。

鍾欣凌今（17日）出席 TAFAD 時尚活動，首次挑戰豹紋造型走上時裝秀。受訪時，她提到自己過去從未嘗試過豹紋服飾，擔心顯得太過張狂，但為了呈現設計師「簡單中的不簡單」概念，勇敢突破自我。鍾欣凌讚賞設計師並未刻意掩飾她的身材缺點，而是展現出胖胖體態的特色。她打趣形容自己的造型是「巫婆與公主的結合」，既狂野又具備公主氣息，相信女兒看到後一定會大吃一驚。

讚賞設計師理念與豹紋初體驗

鍾欣凌表示，這是她第一次參與時裝秀，對於能穿上設計師李玉璽（與藝人同名之設計師）的作品感到非常榮幸。她透露，設計師創立「月半工作室」的初衷，就是希望讓身材較為豐腴的人也能穿得時尚，不必遮遮掩掩。鍾欣凌認為這種接納真實自我的設計思維非常棒，讓她在舞台上能自信地展現胖胖的樣子，成功完成了一場結合狂野與優雅的時尚饗宴。

聞李玉璽婚訊激動獻祝福

訪問現場，被問到有沒有看到李玉璽的喜訊，鍾欣凌瞬間難掩激動情緒，大聲直呼：「有！」她透露在得知消息的第一時間，就立刻傳簡訊給對方，非常震驚與驚喜。鍾欣凌感性表示，李玉璽是一個非常、非常棒的男生，看到他能找到心愛的另一半並攜手步入禮堂，真的感到由衷開心。

盼新人幸福美滿長長久久

面對好友完成終身大事，鍾欣凌在受訪最後也大方送上誠摯祝願。她認為兩個人能相知相愛是一件非常美好的事情，除了在第一時間親自恭喜李玉璽，也公開祝福這對新人未來的生活能夠幸福美滿、長長久久。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

吳宗憲當評審「撿到槍」放話搶女兒主持棒 Sandy氣炸：到底要講多久

江宏傑曝見「粿王婚外情」心聲 被拱與范姜彥豐在一起：很快樂

《客家廚房2》江宏傑投入敵營「更順手」 前師傅李元日嗆聲「他是誰啊」