鍾欣凌聽聞李玉璽閃婚大叫！曝私訊內容「瘋狂結巴」 大讚他是很棒男生

藝人李玉璽今（17）日無預警宣布閃婚許允樂，獲得演藝圈好友祝福。近日剛在《星廚之戰》與李玉璽合作的鍾欣凌出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，除了大秀華服之外，表示一聽到李玉璽閃婚之後就立刻傳訊息給他。

鍾欣凌豹紋打扮登場，她笑說「我從來沒有過豹紋的衣服，因為我覺得我已經長得很張狂，我想說在穿上張狂的衣服，我就覺得好像有點太over」表示女兒現在還沒看到她的樣子：「我覺得她等一下應該就會看到她應該會嚇到媽，女兒應該會說「哇，媽，你是白雪公主欸」，她自己則說自己有點像101忠狗。

鍾欣凌出席設計師晚宴。（圖／記者趙于瑩攝影）

被問到有沒有看到李玉璽的婚訊，鍾欣凌大叫「有！我有看到！超開心。我剛傳簡訊給他，我說你你你你你怎麼會？」李玉璽則是回應「謝謝姐」，她表示超替李玉璽開心的，「因為我覺得他是一個非常非常非常棒的男生，對，就是我覺得可以找到一個很愛他的人，然後我覺得2個相愛，我覺得是一件很棒很棒棒的事情，就他們就是幸福美滿長長久久這樣子。」

至於有沒有見過許允樂到場探班，鍾欣凌表示「沒有耶，其實我們那時候錄影的時候沒有遇到他，對，那時候李玉璽眼裡就只有我，還有Ella」

