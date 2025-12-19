鍾欣凌脫口陳意涵「小內內」她一句話笑翻 曝安心亞私下真面目

記者林汝珊／台北報導

國片《陽光女子合唱團》演員陣容堅強，有「淚之女王」陳意涵、「台日國寶級藝術家」翁倩玉、「最靈活的重量級舞王」鍾欣凌、「B-box嗆辣女孩」安心亞、「台灣Jennie」孫淑媚、「嘴硬心軟天后」苗可麗、「管訓鋼琴手」陳庭妮以及「2025最強新人」何曼希等人，同時這部電影的口碑一路從金馬影展到校園放映都得到超讚的正面聲量。

鍾欣凌現場尬舞。（圖／壹壹喜喜提供）

電影中鍾欣凌飾演另外一組的大姐團，旁邊總是被簇擁很多姊妹群，同時林孝謙將她設定為舞蹈擔當，這對鍾欣凌來說真的是把2025到2026年的運動量全都透支了，因為她需要記台詞、記舞蹈動作、表情控管、走位等等，所以導演特別為鍾欣凌找來了專業舞蹈老師7Ling aka NikeChen在他身邊培訓也為鍾欣凌配舞。也特別針對鍾欣凌的體能做調整，有一幕導演想要鍾欣凌迅速蹲下再站起的動作，7ling老師馬上就說我幫她改成雙手向下用力的動作一樣有力量的感覺，讓鍾欣凌讚嘆不已。

鍾欣凌覺得能夠跟從小就是仰望高高在上的女神翁倩玉一起演戲太不可思議！偏偏她又溫暖又親切，所以就是一個如同神一般的存在。提到陳意涵就說有一場戲因為大家被誤會偷東西就被警察糾舉要脫衣搜身，陳意涵就被喝斥怎麼不脫衣服？陳意涵馬上回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」當場陳庭妮笑瘋。

提到安心亞，鍾欣凌說真的很少跟她一起合作過，沒想到她那麼單純和直接，更忍不住吐槽她每次都直接躺大字型睡覺，然後要上戲前一定會說：我要去尿尿。所以她忍不住跟安心亞說：「要不是你人那麽正，我覺得你就是一名諧星。她說那現在呢？我說『亦正亦諧』啊！」

