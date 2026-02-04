鍾欣凌自曝曾揪團看謎片！捨鋼圈樂穿哺乳內衣好自在

鍾欣凌今出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會。（公視提供）

鍾欣凌4日出席2026台灣國際兒童影展記者會，被問到從前的觀影經驗，她語出驚人提到自己以前有揪團去看A片，那時候還有錢櫃MTV，可以借DVD到包廂看，她就跟一群同學姊妹檔租了A片進小房間看，笑說：「那時候光看親來親去就很大膽了。」

最近減肥針正夯，問鍾欣凌身體狀況以及是否有想要使用減肥針瘦身？她說自己高血壓的藥已吃很久，血糖跟血脂都在超標邊緣，目前體重約95公斤，形容腰圍跟臀圍一樣寬，甚至肚子比胸部還大，更自曝現在已不穿有鋼圈的內衣，都是穿哺乳內衣，輕鬆又自在。

廣告 廣告

鍾欣凌每年都會做健檢，以往都去健康中心檢查，但後來體重超過90公斤，怕麻醉後喉嚨上面垂下來的肉會造成「呼吸中止」的風險，建議她轉到醫院做健檢，如果真的發生什麼事，就能夠直接送急診。

鍾欣凌與老公育有兩女，1個國二、1個小四，目前姐姐的叛逆期慢慢開始收斂，「她回家就直接進房間、回話很簡短，可是最近越來越接地氣，因為妹妹書包太重，都用拖的，底都磨到變黑，有次妹妹跟我說書包太重竟然是姐姐幫忙背！」另鍾欣凌提到，因為小孩加上房間格局等因素，她已跟老公度過3年分房睡的生活。

鍾欣凌參演的夯片《陽光女子合唱團》賣破4億票房，她人氣也暴漲，被許多親友要求錄製生日快樂影片，兼跳片中的一小段舞，她說：「前陣子帶1個行李箱去花蓮找杜詩梅，結果拿了6袋伴手禮回來，很多人照顧，現在騙吃騙喝更容易了！」

更多中時新聞網報導

龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願