鍾欣凌自爆家中地位慘輸她！姊姊一聲令下妹秒聽話 女兒看《陽光女子》哭到「鼻涕抹褲」

鍾欣凌出席「2026第十二屆台灣國際兒童影展」記者會。林煒凱攝

鍾欣凌今（4日）出席「2026第十二屆台灣國際兒童影展」記者會，談及育兒經，鍾欣凌感觸良多，透露14歲的大女兒正值青春叛逆期，以前回家就把自己關在房間，經常不回話，但最近感覺叛逆期結束，還會主動照顧妹妹，讓她十分欣慰。

鍾欣凌宣傳影展。林煒凱攝

鍾欣凌分享某次二女兒因為書包太重拖地導致底部全黑，沒想到是大姊主動幫忙背書包，讓鍾欣凌驚覺「姊姊長大了」，不過，她也笑說姊姊在家中依然是「茶來伸手、飯來張口」，妹妹特別崇拜姊姊，甚至會幫姊姊剝橘子，不僅如此，姊姊的話比爸媽還管用，「我們講話都沒用，姊姊一聲令下，妹妹就乖乖聽話。」

影展成溝通橋樑 大膽談「戀愛話題」

身為影展代言人，鍾欣凌特別推薦家長帶孩子看片，尤其是關於談戀愛與性別議題的電影《我也想談戀愛》，她認為，平時很難直接跟小孩聊到感情話題，但藉由電影劇情，可以讓孩子在潛移默化中學習，讓他們知道如果犯錯了，也能在電影中找到諒解與救贖。

廣告 廣告

鍾欣凌接受訪問。林煒凱攝

女兒追星太瘋狂 看電影哭到「鼻涕抹褲子」

鍾欣凌也分享女兒們的追星日常，小女兒瘋迷韓團IVE與Idle，大女兒則喜歡男團，她還要幫忙搶票。鍾欣凌演出的電影《陽光女子合唱團》票房已經打敗《當男人戀愛時》，感人劇情讓無數觀眾淚崩，她爆料女兒在看電影時哭不停，因為面紙帶不夠，竟然直接把鼻涕抹在褲子上，鍾欣凌笑說自己在《陽光女子》中挑戰舞技，由於2個女兒都很會跳舞，她在家中練舞時，還曾被女兒嫌棄「在跳什麼」。

今年農曆年假，鍾欣凌計畫帶著一家老小飛往日本東京，她笑稱全家人都有「地域性」，就愛待在淺草一帶，即便不去景點，光是在日本睡到下午、吃燒肉和鱈場蟹就覺得無比幸福。她也感謝網友將她與職棒選手胡智為等人的照片合成，「不知道角度怎麼找的，真的太像了！」



回到原文

更多鏡報報導

鍾欣凌健檢驚見「呼吸中止」！與老公分房3年 95KG三高亮紅燈：醫對我沒希望了

彭小刀曝大S生前提「共用經紀人」暖心事蹟 還霸氣喊「賺錢養好友」

吳宗憲憶袁惟仁最後作品竟是「周杰倫神曲」！ 曝秘密群組「每一年都匯款」

19歲打工妹煎肉排「火大」燒毀漢堡店 這原因逆轉判賠24萬