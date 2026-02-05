鍾欣凌被預言馬年靠眼神！施名帥「驛馬星動」到處飛

施名帥（左）、鍾欣凌5日以台灣公益聯盟年度雙代言人身分出席記者會。（林淑娟攝）

金鐘視后鍾欣凌與「金馬男星」施名帥5日擔任台灣公益聯盟年度雙代言人，實踐「用愛幫弱勢成長」，兩人也接受身障紫微諮詢師的命理諮詢，施名帥被預告新的一年將「驛馬星動」，會有到處飛的跨國合作機會，他笑說「我可能要去寶萊塢了」。鍾欣凌則被預言會遇到「優雅、沈穩、靠眼神，形象不是這麼俏皮的角色」。

鍾欣凌坦言，可能私下太愛碎碎念，所以一直期待可以演話少一點的角色，「我也不想背台詞，因為有年紀了，有點怕遇到長串的台詞，但也怕靠眼神演戲可能眼神沒力，畢竟老了，目油很多」。她還搞笑自嘲，萬一是要演靠眼神就能殺人的女殺手，「我光是過門，就會被卡住！躲在椅子後面，身體會比椅子大無法躲」。

廣告 廣告

施名帥（左）、鍾欣凌5日以台灣公益聯盟年度雙代言人身分出席記者會。（林淑娟攝）

她說還有人問她是否想演《刺客聶隱娘》這類題材，她答：「誰要幫我吊威牙？」施名帥笑回：「現在有起重機！」她回憶20多年前曾拍1部電視電影需要吊威牙，本來來了3個師傅，後來師傅到場一看，緊急調派人手變成5個，結果還是拉不動，連現場的執行都衝過來幫忙，結果師傅安慰她：「妳不用緊張，我之前吊過牛。」讓她心想：「我是要覺得安心還是覺得受辱？」師傅還說「沒關係，不用擔心，我會弄停經」，她聽了大驚問「為什麼要停經？」後來師傅才說「是弄平均啦」。

兩人是北藝大相隔14屆的學姊、學弟，近年影視戲劇作品都很多，卻只曾在實境節目合作過，沒有一起拍過戲，鍾欣凌笑問：「還是你的作品都太清新脫俗，我的都很接地氣？」並開玩笑說「不然下次演情侶好了」。

施名帥（左）、鍾欣凌5日以台灣公益聯盟年度雙代言人身分出席記者會。（林淑娟攝）

談到這次為公益合作，鍾欣凌表示，參與過程中滿感謝一直陪在這些身障、弱勢者身邊的夥伴，雖然他們現在已經都可以把自己照個得很好，但希望他們被更多愛包圍，被賦予更多價值，透過聯盟的幫忙讓他們配備更齊全。施名帥則希望幫他們找到更多可能性和自信、價值。

更多中時新聞網報導

冬天血糖易失控 3招回穩

經典賽》大谷翔平確定只打不投 中華隊利多

產業前景不明 養豬戶年減169場