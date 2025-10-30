鍾欣凌語重心長一席話 安心亞走心淚崩

記者王丹荷／綜合報導

金鐘視后鍾欣凌主持，率領10位頂尖主廚和安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音10位明星廚助展開激烈競賽的競賽實境節目《星廚之戰》，上一集明星廚助的「處女秀」笑料百出，本週日（11月2日）比賽難度全面升級，「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。

首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷，張懷秋與阿毛率先成功搭檔，林予晞首輪選擇Jessica卻配對失敗，沒想到楷奕與鄭淳豪都同時選她，掀起修羅場。第2輪她改選鄭淳豪，結果鄭淳豪竟「跑票」改投胡宇威，讓她當場崩潰大喊：「為什麼要跑票、我不玩了！」最後總算與Jessica成功配對，她開心笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」

安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第1輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「2次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。

當最後只剩安心亞與陳庭妮尚未成功配對時，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊。」沒想到最終成功搭檔後，2人開心尖叫：「我們有人要了！」安心亞更興奮衝上前抱住夥伴陳勇孝，大喊：「勇孝抱抱！」

「龍虎斑對決」正式開戰，由米其林三星主廚Taïrroir何順凱（Kai）、港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」，吳東璿董事長則點評姚淳耀與陳佑昇組「龍虎斑味道太淡，6種醬料卻無驚喜。」鍾欣凌更語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。陳庭妮在節目結束後哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」

