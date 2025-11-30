鍾欣凌講到「關鍵字」哽咽 憋住眼淚轉過頭

《星廚之戰》最新一集又淘汰2人，一位主廚和一位廚助，經歷了一輪的相處，再加上團體戰，大家都有了一些默契和交情，在宣布結果時，主持人鍾欣凌忍不住流下眼淚，陳庭妮和林予晞也跟著哽咽，場面讓所有人都相當不捨。

鍾欣凌哭。（圖／翻攝自LineTV）

團體賽總共做了5道菜，安心亞隊拿下了4票，主廚陳勇校隊必須淘汰2人，賽制相當殘酷，主廚和廚助互相給分，分數最高者被淘汰。為了埋伏筆，台上最後留下了李玉璽、白潤音、陳勇孝和思凱，讓4人分別講感言。

主廚思凱。（圖／LineTV）

白潤音。（圖／LineTV）

鍾欣凌回憶錄第一集時，剛好思凱坐在她旁邊，「他告訴我，他因為生了一對雙胞胎，我想為他們努力一下」，講到這時鍾欣凌忍不住哽咽，情緒激動到無法看向思凱，整張臉皺在一起轉向另一個方向。思凱則表示，透過節目讓更多觀眾認識他，他也認識了一群朋友，他已經相當滿足了。

林予晞、陳庭妮哽咽。（圖／LineTV）

鍾欣凌點到白潤音時，同樣情緒激動地說：「年紀最小的，那時候大家都覺得年紀這麼小的小朋友可以來嗎？但大家發現你的EQ和穩定性都非常高。」白潤音在講感言時，鍾欣凌站在旁邊頻頻拭淚，林予晞、陳庭妮見狀表情也都變了，眼框跟著泛紅。最後投票結果出爐，主廚思凱和廚助李玉璽拿下了最高分，確定被淘汰。