鍾欣凌變身女團「SML」自嘲出道即解散 網友毒舌留言高EQ回應

【緯來新聞網】鍾欣凌今（11日）出席桂冠湯圓代言人記者會，她坦言自己不擅長廚藝，頂多就是把東西煮熟，偶爾心血來潮想下廚，小孩還會阻止她，直呼：「媽不要衝動。」不過煮湯圓就難不倒她。至於她先前跟孫淑媚、丁寧組成限定女團「SML」又唱又跳，直呼女團要唱又要跳實在不簡單，自嘲出道就解散。

鍾欣凌愛吃甜湯圓。（圖／攝影組）

她透露家裡很喜歡過節，往往都會過節，冬至也會煮湯圓給小孩吃。她今也試吃最新的提拉米蘇口味，「吃起來有一點黑糖香，有提拉米蘇、又有珍奶的感覺，小朋友會很喜歡。」大讚全家大小都會喜歡。



她也透露更喜歡甜湯圓，家裡負責煮湯圓也都是老公，「甜的老公會煮，鹹湯圓他不會，叫他煮鹹的，廚房會像打仗一樣，所以我們家都吃甜的就好。」今她也體驗正宗煮湯圓的方式，大顆湯圓需煮至浮起來5至7分鐘，小湯圓則需3至5分鐘，大讚：「家裡常常煮湯圓，但煮起來的外觀、口感、香氣完全不一樣。」更表示要回家現學現賣，跟孩子們一起分享最正宗的湯圓煮法。



此外，先前她跟丁寧在孫淑媚演唱會組成限定女團「SML」大秀舞技，她笑回「女團出道就解散。」就連在家練舞女兒都忍不住笑出來，「她說我跳得很爛。」至於網友毒舌酸她不是L，應該是2XL、3XL，她也是高EQ回應：「L之後的擔當啦，像我今天也是大湯圓擔當。」

鍾欣凌試吃新口味湯圓。（圖／攝影組）

