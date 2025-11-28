鍾欣凌讚「本世紀最漂亮新人」！黃鐙輝自爆紅包5位數 喊話：再生3個

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／台北報導

藝人邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴。鍾欣凌、丁寧、黃鐙輝等藝人皆出席祝賀。

鍾欣凌、丁寧、黃鐙輝等藝人皆出席邱澤許瑋甯婚宴。（圖／黃鈺晴攝）

鍾欣凌坦言，這應該是自己看過本世紀最漂亮的新人了，回憶得知兩人婚訊當下，「因為那時候看到照片說他們結婚的時候，我們全部包括身邊的工作人員，大家都起雞皮疙瘩，就覺得是讓我們相信愛情的白馬王子跟白雪公主。」而她也希望兩人可以多生幾個。

黃鐙輝透露自己紅包包了5位數。（圖／黃鈺晴攝）

至於黃鐙輝今天也現身兩人婚宴，更帶著有邱比特人偶。他透露，自己認識新人很多年了，且都是工作拍戲時認識的。而他也提到，自己當年結婚時許瑋甯包了5位數，自己當然要回禮，紅包袋上則寫著：「再生3個。」而他也解釋，是希望他們多子多孫多福氣。

