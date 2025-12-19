鍾欣凌運動量超支到明年 《陽光女子合唱團》Battle跳到虛脫

【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮何曼希等人共同演出。鍾欣凌在片中飾演獄中大姐頭，有許多熱舞battle橋段，為此她還接受舞蹈老師特訓，又要記舞又要記台詞，讓她累到直呼：「一整年的運動量都用光。」

鍾欣凌（右）在《陽光女子合唱團》有許多熱舞橋段。（圖／壹壹喜喜提供）

面對片中豪華卡司，鍾欣凌對於能跟翁倩玉一起演戲，直呼：「太不可思議了。」大讚翁倩玉在她心中有如女神一般的存在。至於陳意涵，她笑說陳意涵反應極快，片中被誤會需脫衣搜身的橋段，陳意涵被喝斥怎麼不脫衣服，馬上就回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」機智反應當場讓陳庭妮笑瘋。



提到安心亞，鍾欣凌表示過去很少跟安心亞合作，沒想到她個性十分單純和直接，更忍不住吐槽她都直接躺大字型睡覺，要上戲前一定會說：「我要去尿尿。」所以她忍不住跟安心亞說：「要不是你人那麽正，我覺得你就是一名諧星。」安心亞反問說：「那現在呢？」鍾欣凌幽默回：「亦正亦諧啊！」逗樂眾人。《陽光女子合唱團》將於12月31日全台上映。

