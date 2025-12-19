鍾欣凌靈活尬舞 年度運動量透支

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》被導演設定是舞蹈擔當。（圖／壹壹喜喜）

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》中是舞蹈擔當，這對鍾欣凌來說真的是把2025到2026年的運動量全都透支了，因為她需要記台詞、記舞蹈動作、表情控管、走位等等，導演林孝謙特別為鍾欣凌找來了專業舞蹈老師為鍾欣凌配舞，也特別針對鍾欣凌的體能做調整。

鍾欣凌覺得能夠跟從小就是仰望高高在上的女神翁倩玉一起演戲太不可思議！偏偏她又溫暖又親切，所以就是一個如同神一般的存在。提到陳意涵，有一場戲因為大家被誤會偷東西就被警察糾舉要脫衣搜身，陳意涵就被喝斥怎麼不脫衣服？陳意涵馬上回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」當場陳庭妮笑瘋。

廣告 廣告

提到安心亞，鍾欣凌說真的很少跟她一起合作過，沒想到她那麼單純和直接，更忍不住吐槽她每次都直接躺大字型睡覺，然後要上戲前一定會說：「我要去尿尿。」所以她忍不住跟安心亞說：「要不是你人那麼正，我覺得你就是一名諧星。她說那現在呢？我說『亦正亦諧』啊！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

停國道休息站睡著！車主收「關懷單」驚呼太嚴格 網揭真相：恐挨罰1200元

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚

屁孩玩打火機釀火警 別墅房間成廢墟「損失破3百萬」！孩子爸只說教