鍾欣凌、信嘉義約會 冒粉紅泡泡

鍾欣凌與蘇見信新戲合作。

記者戴淑芳∕台北報導

華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，拍攝鍾欣凌與蘇見信(信)重逢後約會的戲碼，兩人36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」。

《我們的藍調時光》除了主場景澎湖外，日前也到嘉義市出外景，鍾欣凌與信配對，不過兩人有著36公分的最萌身高差，拍戲會不會很辛苦，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的」還大讚「他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

為了讓兩人在很短時間變得比較親密，兩人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。

信也很喜歡嘉義，但到嘉義出外景從頭到尾壓力都很大，最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」