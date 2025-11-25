鍾欣凌、信在嘉義約會 羞認有「粉紅泡泡」

鍾欣凌(左)和信在《我們的藍調時光》逛夜市，有著36公分的最萌身高差。（圖／米神國際）

華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，主要拍攝鍾欣凌與蘇見信（信）重逢後約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，兩人呈現36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」。不過有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。

鍾欣凌到嘉義拍攝很開心，因為是趟美食之旅。而與信配對，兩人有著36公分的最萌身高差，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

信(左)拍《我們的藍調時光》很貼心，為了配合鍾欣凌特別站八字合照。（圖／米神國際）

至於兩人的CP有沒有達到導演想要的「粉紅泡泡」？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」為了讓兩人在很短時間變得比較親密，兩人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。

信也很喜歡嘉義，因為這裡有「剛剛好的陽光、剛剛好的人情味、好吃的食物，還有剛剛好能入戲的空氣。」不過他到嘉義出外景從頭到尾壓力都很大，「因為我比較需要培養情緒的場次都在嘉義，所以在嘉義拍戲對我來說不好玩，但卻非常深刻。」

信(右)拍《我們的藍調時光》餵鍾欣凌吃東西，呈現粉紅泡泡。（圖／米神國際）

信最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」

總製作人柴智屏表示，「我們要選擇鍾欣凌和信學生時期和20多年後重逢約會的地點，從澎湖要出去玩，要省錢又要省時，搭船最近的地點就是嘉義。另一方面要能同時呈現20多年前的復古氛圍，嘉義可以找到小吃老街，也有像原是嘉義市史蹟博物館的昭和18這種整修過的古蹟，再適合不過。最後也特別感謝嘉義市政府和嘉義耐斯王子大飯店在拍攝時給予大力支持。」

