鍾欣凌、信在嘉義約會！認了有「粉紅泡泡」 冒出36公分最萌身高差

記者趙浩雲／台北報導

華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，主要拍攝鍾欣凌與蘇見信(信)重逢後約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，兩人呈現36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」。不過有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。

除了主場景澎湖外，日前也到嘉義市出外景，柴智屏表示，「我們要選擇鍾欣凌和信學生時期和20多年後重逢約會的地點，從澎湖要出去玩，要省錢又要省時，搭船最近的地點就是嘉義。另一方面要能同時呈現20多年前的復古氛圍，嘉義可以找到小吃老街，也有像原是嘉義市史蹟博物館的昭和18這種整修過的古蹟，再適合不過。最後也特別感謝嘉義市政府和嘉義耐斯王子大飯店在拍攝時給予大力支持。」

信與鍾欣凌在嘉義重逢後約會。（圖／米神國際提供）

鍾欣凌在《我們的藍調時光》與信配對，不過兩人有著36公分的最萌身高差，拍戲會不會很辛苦，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

至於兩人的CP有沒有達到導演想要的「粉紅泡泡」？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」為了讓兩人在很短時間變得比較親密，兩人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。

信最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」

