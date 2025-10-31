鍾欣凌一句話逼哭安心亞 林予晞崩潰喊：我不玩了！

安心亞（左）聽到鍾欣凌的話讓當場淚崩。（圖／華視提供）

料理實境節目《星廚之戰》周日將播出全新一集，迎來難度最高的「龍虎斑料理挑戰」，限時120分鐘內完成佳餚，緊張氣氛瞬間拉滿。本集更首度上演「主廚與明星廚助」分組配對，現場笑料不斷。

林予晞配對首選落空後，兩位主廚楷奕與鄭淳豪竟同時選她，沒想到林予晞改選鄭淳豪時，他竟「跑票」改投胡宇威，讓林予晞當場崩潰大喊：「為什麼要跑票！我不玩了！」她笑稱配對像感情：「會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」

林予晞被跑票崩潰大喊「我不玩了」。（圖／華視提供）

安心亞同樣陷入配對地獄，主持Will首輪選她後就再也沒回頭，讓她驚呼：「他不回來了！」她無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走。」不過她最終與陳勇孝成功搭檔後，興奮衝上前抱住對方大喊：「勇孝抱抱！」

「龍虎斑對決」正式開戰，由米其林三星主廚何順凱（Kai）與「大三元」董事長吳東璿坐鎮嚴格把關。選手們面對場地突發狀況仍全力以赴。但最後淘汰階段，鍾欣凌語重心長對安心亞說：「所有人都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩，陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」

