鍾欣凌「一天吃8餐」水果入菜她母湯 嫌棄水蜜桃：像公主落入凡間

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌客串TVBS影集《舊金山美容院》，飾演美食競賽節目的主持人，她生動、活潑的風格為緊張的料理競賽注入幽默與溫度。

聊起美食，鍾欣凌認為「吃美食是一件很療癒的事情」，收工之後一定要犒賞自己，透露有時一天能吃到八餐。看到戲裡競賽以「水果入菜」，她自招難以接受水果變成菜餚，「尤其是水蜜桃太像公主，做成料理有種『落入凡間』的感覺」，熱炒名菜鳳梨蝦球也讓她困惑：「為什麼鹹的東西要裹上美乃滋，還撒巧克力米？」

聊起首次與章廣辰、連晨翔合作，鍾欣凌誇獎兩位年輕演員都非常投入、敬業。她身為《華燈初上》劇粉，回想第一次見到劇中演員章廣辰，直呼：「章廣辰好高，本人比電視上還帥。」聽聞連晨翔為戲增胖21公斤，她瞪大眼睛喊：「真的嗎？但他還是帥帥的啊！」接著擔心以後跟導演杜政哲的合作，笑說：「他會不會叫我增胖啊？」引來現場一陣大笑。

