鍾欣凌 施名帥任公益大使

鍾欣凌、施名帥擔任台灣公益聯盟10週年公益大使。

記者戴淑芳／台北報導

金鐘影后鍾欣凌x金馬男星施名帥5日合體，擔任台灣公益聯盟10週年公益大使，今年聯盟將在今年推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者能成為數位時代的專業職人。

在首播的代言影片中，鍾欣凌與施名帥的敬業與溫情，成為全場焦點。為了拍出導演想要的節奏感，施名帥在泳池池畔這場戲，陪著視障游泳選手勤凱嘗試高難度慢動作游泳。

過程中，施名帥反覆走了一個多小時，頻頻關心在寒冬裡長時間泡水的勤凱會不會感冒，「實際跟身障朋友一起拍片之後，我才深刻體悟身障朋友在日常生活中，要付出比我們多好幾倍的努力，才能換來實現夢想的舞台。」

「國民婆婆」鍾欣凌則是片場最強大的定心丸。欣凌不僅展現影后級的引導功力，更發揮親切本色，在拍攝代言影片「小王子」的過程，與初次面對鏡頭、害羞到說不出話來的偏鄉孩子打成一片，用真心陪伴化解了孩子們的緊張，捕捉到最純粹、自然的笑容。