鍾欣凌「陽光女子」熱舞 笑喊用完2年運動量

（中央社記者王心妤台北19日電）陳意涵在電影「陽光女子合唱團」飾演1名為了保護腹中胎兒而意外殺死丈夫、入獄的母親，導演刻意拉高表演難度，讓她笑說學會多種哭法；鍾欣凌則笑說拍片跳的舞已經是2年的運動量。

陳意涵片中要演出悲傷、委屈、憤怒、不捨等多重情緒，連哭戲都要有不同表情，她笑說：「現在可以出一本書教大家怎麼哭。」陳意涵還要演出音痴的模樣，特別提高音量演唱，導演林孝謙也不忘提醒她小心保護喉嚨。

鍾欣凌片中被設定是「舞蹈擔當」，需要背台詞、兼顧舞蹈動作、表情控管與走位等，她笑說已經把今年和明年的運動量都透支了。

「陽光女子合唱團」將於24日至28日舉辦口碑場，31日起全台上映。（編輯：黃世雅）1141219