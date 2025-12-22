鍾欣凌「靈活的胖子」練舞遭女兒「眼神輕蔑」！ 陳意涵嫌脫衣戲沒找她「怕我露點」

何曼希（左起）、鍾欣凌、陳意涵與導演林孝謙出席電影《陽光女子合唱團》媒體訪問。李鍾泉攝

金鐘視后鍾欣凌在拍攝電影《陽光女子合唱團》期間，為了呈現片中邊唱邊跳的強大氣場，每天抓緊時間苦練舞步與歌詞。沒想到，她在家練習時，女兒竟成為她的「最強照妖鏡」，不僅直白嫌棄她呼吸聲太大，甚至還會用輕蔑的眼神看著她，讓鍾欣凌大嘆要在鏡頭前展現自信真的不容易！

鍾欣凌這次在《陽光女子合唱團》中展現舞技，原本以為能贏陳意涵，沒想到陳意涵也能唱能跳，讓她壓力倍增。她表示必須在鏡頭前自唱自跳，非常怕記了動作就忘了歌詞，因此每天都逼自己把歌曲聽得滾瓜爛熟，絕不能讓觀眾看出半點心虛。不過女兒很會跳舞，看到鍾欣凌練舞就會露出不屑的表情，讓她在家只能「在心裡跳」，真要練動作就是工作空檔，「工作人員不敢笑我！」

陳意涵追求真實演技拒排練！廁所傳授新秀「多喝水」哭戲祕訣

陳意涵在電影中不僅展現各種哭功，被其他女星稱為「水作的女人」，也坦言進出角色很快，因為要讓自己放空，真實的情緒才會進來。她坦言自己不愛過度排練，因為走位走多了會喪失臨場感，必須追求「第一次」的魔幻時刻。

導演林孝謙也讚嘆陳意涵在簽署出養切結書的戲分中，那種掙扎與顫抖是可遇不可求的精采演出。陳意涵身為哭戲擔當，更在片場扮演起暖心大姊的角色。面對海選出的新秀何曼希，在宜蘭監獄因壓力大哭不出來時，權當背景的陳意涵、安心亞跟孫淑媚因為等她要流出導演指定的一滴淚在外面淋雨，讓何曼希心中狂敲警鐘，最後是因為壓力大而哭出來。

陳意涵被稱為《陽光女子合唱團》的哭戲擔當。李鍾泉攝

陳意涵在廁所私下傳授神技，教導何曼希平時要一直喝水，眼睛才會有水流出來。這招果然對何曼希後來的哭戲大有幫助，順利化解了在雨中讓前輩等待的壓力。卻被鍾欣凌吐槽：「那我們在雪隧尿急用哭的就好了！」

監獄取景靠團購美食療癒！陳意涵鍾欣凌引爆電子書熱潮

片中在監獄走廊的場景全部實地拍攝，進監獄規定嚴格，除了不能帶電子產品，包括包包、水壺都得是透明的，攜帶的物品數量也要登記。大家私下卻瘋狂熱衷「團購」。鍾欣凌透露，陳意涵與陳庭妮是電子書團購的發起人，大家空檔時還會互相討論書單。陳意涵偏好推理謀殺類，鍾欣凌跟安心亞、孫淑媚則傾向心靈療癒類。

鍾欣凌在家練舞竟遭女兒用輕蔑的眼神對待。李鍾泉攝

除了精神食糧，鹽酥雞更是這群女星的救贖。陳意涵笑說哭完之後吃東西最療癒，大家甚至不擇手段請經紀人去排隊買阿Ken的超紅甜甜圈。有趣的是，監獄戲規定不能穿有鋼圈的內衣，一場被要求脫衣驗身的戲，唯獨只有陳意涵跟鍾欣凌沒被詢問脫衣意願，讓陳意涵幽默自嘲，應該是怕她胸部太小，容易一扯就露點，電影普級變成限制級，也怕脫了會影響票房！

而導演林孝謙透露，何曼希是經過1200人、5輪海選後，還要她去上5堂鋼管舞課確定能跳，片中何曼希一劈腿就大獲全勝，她原本就有舞蹈底子，從小學芭蕾跟現代舞，又學街舞跟國標舞，這次還加上鋼管舞，笑說：「劈腿是能力範圍。」《陽光女子合唱團》將於12月31日全台上映。

何曼希經過1200人的海選脫穎而出，首部電影就跟影后級的陳意涵、鍾欣凌對戲。李鍾泉攝



