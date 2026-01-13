鍾欣怡曝育兒日常「陪寫作業到想成仙」 崩潰心聲掀共鳴

鍾欣怡陪孩子寫作業曝崩潰心聲，引發家長們共鳴。（圖／翻攝自鍾欣怡 Cathy Chung 臉書）

藝人鍾欣怡與製作人老公婚後育有一對子女，家庭生活幸福美滿，經常透過社群平台分享育兒點滴，親民又真實的形象深受粉絲喜愛。12日，她在臉書發文吐露陪孩子寫作業的崩潰心聲，以幽默的文字精準描繪「家長輔導功課」的心路歷程，瞬間引發大批家長共鳴，留言區掀起熱烈討論。

鍾欣怡在貼文開頭直呼：「2026一開始就充滿挑戰～～～」，坦言自己終於明白「為什麼老師只上課40分鐘就要下課」，笑稱若再多5分鐘，「我就要報警囉！」，她還原陪孩子寫作業的經典對話，像是問：「6×7是多少？」，她無奈回應：「42啊我昨天才講過！」，或是孩子一句：「這題老師沒說要寫！」，讓她忍不住反問：「怎麼可能？！你是要寫還是我要去問清楚？」，字字句句都戳中家長痛點。

鍾欣怡更用生動比喻形容心境轉換，「一開始我是媽媽，五題過後我變成補習班老師，十題後秒變恐龍家長，接下來直接升天～～～噢！我要成仙了」，最後她也苦中作樂表示，「可喜可賀，期末考最後兩天，我們都要出運啦！ 噢耶」。

貼文曝光後，短時間內吸引大量按讚，不少家長留言回應：「身為爹娘都有共同的心聲，大家週末都扛了一場硬仗」、「為什麼都4+多歲了，我卻還在重讀國小？？？（還比以前自己讀的時侯認真）」、「『這題老師沒說要寫』聽了每次我都想要爆炸」、「恐龍家長再下去，就變成拳擊手了」、「真心感謝所有老師」、「真的都是卡在6x7和7x6耶」。

