鍾欣怡認12年前被勸「別嫁孫樂欣」 曝去年身體出狀況

《康熙來了》、《全民大悶鍋》製作人孫樂欣2014年和「威寶妹」鍾欣怡結婚，兩人育有1女1子，家庭婚姻幸福，今(29日)鍾欣怡主動分享其實12年前被眾人勸告三思而後行，尤其當時孫樂欣剛結束一段婚姻，不建議鍾欣怡跟孫樂欣結婚，但鍾欣怡憑靠自己直覺，嘆兩人用行動化解外界的的不看好。

孫樂欣過去和「小林志玲」馮媛甄曾有3年婚姻，2011年離婚，3年後孫樂欣宣布梅開二度，今鍾欣怡發文，坦言當時大家都叫她別嫁，紛紛懷疑說：「欣怡，妳真的要嫁給他嗎？」、「他之前的婚姻才剛結束沒多久...」、「他是製作人，演藝圈誘惑那麼多，很沒有安全感欸？」大家都說是為鍾欣怡好，但她不在意。

鍾欣怡說：「只有我自己清楚，『那些標籤都不是真正的他』，我告訴自己：『比起外面的聲音，我更需要相信自己的直覺』」，兩人是同行反而更懂彼此，鍾欣怡形容說：「無數個夜晚，只有你懂，表演者在舞台下的寂寞，以及那些必須被消化、被宣洩的情緒」，回過頭看讓她很想擁抱、支持12年前勇敢的自己，打氣真的沒做錯決定。

最後，鍾欣怡表示，兩人於公、於私都是好搭檔，去年鍾欣怡身體出狀況，徹底失聲，接觸了水晶後又開設新品牌，被老公吐槽：「越休息還越忙」、「明明是想休息才接觸水晶，結果妳竟然又做了一個新品牌！」兩人的幽默和工作狂特性只有彼此能懂，「謝謝十年前我的直覺，讓我選對了人，也謝謝現在的慢下來，讓我找回了光」。

