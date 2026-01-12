鍾欣怡「上空挖大U」照曝光！提家務事喊：直接升天

娛樂中心／綜合報導



43歲女星鍾欣怡過去曾因拍攝系列廣告走紅，並活躍於各大戲劇及綜藝節目，個性親民、說話坦率的風格受到許多粉絲的支持喜愛，和製作人老公孫樂欣在2014年結婚後育有1對子女，家庭生活幸福美滿。經常在臉書和粉絲分享近況的她，近日在她的個人臉書粉專，分享她的2026第一個挑戰就是來自陪孩子寫作業，她自嘲表示「直接升天～～～噢！我要成仙了」。





鍾欣怡感嘆教小孩功課真是一大挑戰。（圖／翻攝自臉書鍾欣怡 Cathy Chung）





鍾欣怡今（12）日一早在臉書發文，自嘲新年一開始就充滿挑戰，她突然理解「為什麼老師只上課40分鐘就要下課」，因為再多撐個5分鐘，我就要報警囉」，鍾欣怡在文中模擬與孩子的作業對話，像是「6乘7是多少？」、「42啊，昨天才講過」，還有孩子回應「這題老師沒說要寫」，讓她當場理智線拉緊。她笑說，一開始只是單純的媽媽角色，寫到第五題自動切換成補習班老師，十題後情緒瞬間升級，直接變成大家口中的恐龍家長，接下來更是心累到彷彿靈魂出走，連自己都忍不住吐槽快要升天。貼文一出，立刻引發不少家長共鳴，不少人直呼這根本是家長日常實錄，「這題老師沒說要寫-聽了每次我都想要爆炸」、「身為爹娘都有共同的心聲，大家週末都扛了一場硬仗」。

鍾欣怡身穿毛茸茸披肩外套放出新年第一波福利。（圖／翻攝自臉書鍾欣怡 Cathy Chung）





鍾欣怡在文末也替自己和孩子打氣，表示期末考只剩下最後兩天，撐過去就能鬆一口氣，甚至開心喊話「我們都要出運了」。在這則分享生活日常的貼文中，鍾欣怡也偷偷放送福利，她在貼文裡附上一張，她穿著低胸蕾絲上衣配上毛茸茸披肩外套的照片，將她的白皙肌膚與傲人上圍完美展現出來。





