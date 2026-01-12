鍾欣怡2026首露 激動喊升天要成仙

〔記者林南谷／台北報導〕「2026一開始就充滿挑戰」，藝人鍾欣怡今(12)日一早在臉書發文表示，終於明白「為什麼老師只上課40分鐘就要下課」，因為再多5分鐘就要報警囉！

發文中，鍾欣怡點出「6X7是多少？」、「42啊我昨天才講過！」、「這題老師沒說要寫！」、「怎麼可能？！你是要寫還是我要去問清楚？」，這些對話應該是她和小孩對話，鍾欣怡嘆說：「一開始我是媽媽，五題過後我變成補習班老師，十題後秒變恐龍家長，接下來直接升天～～～噢！我要成仙了。」

不過可喜可賀的是，期末考最後兩天，「我們都要出運啦！噢耶，週一，好值得開心一波噢。」透過臉書發文，鍾欣怡激曬2026年第一露，讓大批網友粉絲眼睛大吃冰淇淋。

