鍾欣潼當丁禹兮媽媽 超強神顏獲封「最美人母」

丁禹兮、虞書欣主演奇幻古裝劇《永夜星河》。（圖／中天娛樂台提供）

由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，今（19日）在中天娛樂台首播，劇中出場模樣最令人驚豔的莫過於「凍齡女神」鍾欣潼，她飾演男主角丁禹熙的母親「慕容兒」，一開始是一名隱居深山的妖族女子，以神秘嫵媚溫柔的「魅女」模樣登場，因緣際會下與人族相愛，卻遭到捉妖師的阻撓，為了保護腹中的孩子「慕聲」，隱姓埋名生活卻還是被拋棄，最終黑化成為九階大妖的「怨女」。

鍾欣潼近年來鮮少拍攝戲劇，此次古裝扮相廣受好評，散發女神氣質，被封為「最美人母」，還獲得網友誇讚「真的是神顏」、「這怎麼可能是媽媽」，鍾欣潼在演技上的突破也被受關注，挑戰母親的角色，而這美麗的背後，當初可是試了8小時的妝，才能完美的出現在觀眾面前，造型上除了髮飾，更接了長髮展現仙氣模樣，讓鍾欣潼直呼「我的頭好重」，但也表示兩種反差的角色，她最喜歡的是「怨女」的造型，更對於此次分飾兩角感到相當新鮮。

鍾欣潼古裝扮相大獲好評。（圖／中天娛樂台提供）

《永夜星河》是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲》後第二次合作，超強CP感引發高熱度。丁禹熙對於此次再度合作感到相當開心，「很放心，大家對彼此的創作方式和對彼此的感受其實是熟悉的，會非常快速省掉那些前期磨合的階段。」就連親密的戲份也是很順暢地拍攝完，「不尷尬也不會笑場，很自然地進到那個狀態，彼此還能懂對方在意的點。」更表示如果有機會很願意有第三次合作。

《永夜星河》劇情節奏輕快，並且題材獨特，虞書欣如何從惡毒女配翻身，成為劇情的一大看點。過去就擅長搞笑有趣題材的虞書欣，此次更是完美消化角色獨特的設定，一開始她帶著現代記憶穿越到古裝小說裡，更營造出遊戲過關的情節，只要一死掉就會回到前次的劇情重新過關，而一開始因為被丁禹熙視為厭惡且提防的人物，一言不合就被丁禹熙一刀砍死，虞書欣更是不斷嘗試過關未果，讓她被笑稱是「史上被男主角殺過最多次的女主角」。

虞書欣完美消化角色設定。（圖／中天娛樂台提供）

