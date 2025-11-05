鍾沛君稱「病毒不進來就沒事」翁達瑞：不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻

鍾沛君聲稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」翁達瑞直言此話不合邏輯，並示範如何破解國民黨的甩鍋術，「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻」。 圖：國民黨文傳會/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布完整疫調結果，台中案場病毒可能來自「未落實蒸煮廚餘」。國民黨台北市議員鍾沛君聲稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（4）日直言此話不合邏輯，並示範如何破解國民黨的甩鍋術，「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻」。

破解國民黨的甩鍋術！翁達瑞在臉書發文表示，國民黨的地方首長擺爛，卻還能獲得選民支持，訣竅就是甩鍋民進黨主政的中央政府。而對國民黨的甩鍋術，民進黨卻無法有效反擊，他說，台中爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕嚴重怠惰，市府還造假資料洗白官員。為了掩飾盧秀燕的無能，國民黨的公職傾全力甩鍋中央政府，誤導許多不明事理的民眾。

翁達瑞指出，國民黨的甩鍋術不合邏輯，但民進黨卻未能有效駁斥，邏輯學有三個觀念：必要、充分、與充要條件，只要運用這三個基本邏輯觀念，就可釐清非洲豬瘟爆發的責任歸屬：

1.中央政府的邊管疏失是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，因為還有地方政府的監控把關。2.地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，除非中央政府的邊管也有疏失。3.中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的充要條件。換言之，兩者必須同時發生才會爆發非洲豬瘟。

他舉鍾沛君稱「病毒不進來就沒事」這句話為例，示範如何破解國民黨的甩鍋術。1.中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈，都是非洲豬瘟爆發的原因。2.若所有縣市都爆發非洲豬瘟，表示中央政府的邊管漏洞太大，地方政府的監控無法彌補。3.如果其他縣市皆未爆發非洲豬瘟，代表中央政府的邊管有效，問題出在台中市政府的監控失靈。

「這是擺在眼前的事實：只有台中爆發非洲豬瘟」，翁達瑞直言，這證明中央政府的邊管成效良好，問題出在台中市政府的監控失靈。如果鍾沛君還要硬拗，那就用她被朱學恆強吻的事件當類比，反駁她甩鍋中央政府的說詞。

「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。就算你們單獨用餐，只要朱學恒不是色狼，妳也不會被強吻」，翁達瑞說，套用上述三個基本邏輯觀念：1.單獨用餐是鍾沛君被強吻的必要條件，但不是充分條件，除非朱學恒是色狼。2.單獨用餐是鍾沛君被強吻的必要條件，但不是充分條件，除非朱學恒是色狼。3.朱學恒有狼性是鍾沛君被強吻的必要條件，但不是充分條件，除非兩人單獨用餐。

「兩人單獨用餐」與「朱學恒有狼性」才是鍾沛君被強吻的充要條件。翁達瑞表示，鍾沛君甩鍋中央政府的說詞，他也可以用來幫朱學恒脫罪：如果鍾沛君不和朱學恒單獨用餐，什麼事都不會發生，管他朱學恒是不是色狼。

翁達瑞指出，鍾沛君被朱學恒調戲時，沒有人用類似的說詞幫朱學恒脫罪。若鍾沛君可以把非洲豬瘟甩鍋給中央政府，大家也可以把她被朱學恒強吻歸咎於兩人單獨用餐。若鍾沛君繼續說「病毒不進來就沒事」，只要比照辦理就可破解國民黨的甩鍋術：「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻！」

