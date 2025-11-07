鍾沛君評豬瘟遭張雅琴揭性騷瘡疤「親一下會死？」 王鴻薇向NCC檢舉

〔記者劉宛琳／台北報導〕旅美學者陳時奮(翁達瑞)不滿台北市議員鍾沛君評論非洲豬瘟，反嗆鍾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈。國民黨團今召開記者會聲援鍾沛君，黨內立委書羅智強、楊瓊瓔、陳菁徽、王鴻薇、徐巧芯、許宇甄、王育敏、張嘉郡、廖偉翔、林倩綺共同譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱曾遭性騷和強制罪的被害人，呼籲民進黨主席賴清德向國人公開說明，民進黨確定要繼續縱容、放任綠營學者、網軍、側翼名嘴、和綠媒主持人，變成民主退步黨？

國民黨團書記長羅智強要問，陳時奮說「不參加餐敘，就不會被強吻」，按此邏輯，所有發生在職場上的性騷擾，都要歸咎被害人因為去上班和參加餐敘嗎？只因為政治立場不同，就可以扭曲兩性平權及對女性最基本的尊重。

旅美學者陳時奮(翁達瑞)不滿台北市議員鍾沛君評論非洲豬瘟，反嗆鍾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈，國民黨團今召開記者會聲援鍾沛君。(記者塗建榮攝)

國民黨團副書記長王鴻薇表示，年代新聞主播張雅琴在新聞評論說「鍾沛君妳被親一下也不會死」，這是作為一個媒體平台該有的角度？她要求該評論立即下架，內部應該進行新聞倫理的檢討。她同時也會向國家通訊傳播委員會(NCC)檢舉，台灣珍貴的媒體資源，絕對不能夠讓特定的側翼、名嘴、媒體，傷害女性基本尊嚴

國民黨立委楊瓊瓔表示，性別平權與尊重是政治的底線，鍾沛君因為言論自由的政治評論，遭到某些人以她過去被性騷擾的經驗進行惡意攻擊、羞辱，這樣的行為，不只是對一個女性公眾人物的二度傷害，更是對整個社會性別正義的踐踏，是赤裸裸的性別暴力。在民主社會，批評政府施政是言論自由，不該被污衊、不該被性別化羞辱。

楊瓊瓔表示，民進黨一向高喊「性別平權」、「女權進步」，但當黨內支持者、網軍、公眾人物對女性進行言語暴力時，卻選擇沈默、放任、甚至暗中附和。他要問前總統蔡英文和總統賴清德，同意陳時奮這樣的言論嗎？民進黨立委過去大聲宣揚支持平權，但現在要繼續保持沈默、縱容他們的「網路友軍」，發生這樣的事嗎？

國民黨立委陳菁徽表示，當壞人拚命說謊，而受害者得拚命為自己爭取正義的過程，只有家人和親密的朋友才能體會；當看到民進黨政治專業攻防、論述贏不過對手，鍾沛君指出邊境防疫出現破口後，什麼樣的髒水都拿出來潑，完全忘記自己最標榜的性平價值，拿出毫不相干的事情類比，難道民進黨就是挺性騷擾的政黨嗎？

國民黨立委王育敏表示，立法院推動性平三法通過，認為對性平工作又邁出一大步，但民進黨如此墮落，還好意思說自己有進步價值？這群人的言論，不僅已經違反性平法，也枉顧良心，用言語繼續霸凌、羞辱檢討被害人，請問民進黨主席賴清德，還繼續縱容下去？

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

