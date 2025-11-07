即時中心／顏一軒報導

國民黨台北市議員鍾沛君先前遭親藍名嘴朱學恒二度「壁咚」強吻，依涉犯《強制猥褻罪》遭判刑11月確定，他已於今（2025）年1月24日入監服刑，而由於朱在獄中的表現良好可縮短刑期，因此有望在12月1日出監。不過，近期有說法拿鍾的受害經驗稱「被親一下也沒關係」，引發爭議。對此，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷今（7）日表示，他不認同將此作為攻防素材，同時也有責任嚴肅呼籲他的支持者，停止這樣的類比。





卓冠廷在臉書上表示，他和鍾沛君在節目上針對非洲豬瘟唇槍舌戰，互有攻防，他所說「病毒沒進來廚餘蒸不蒸哪有差？」，這是邏輯錯誤、帶風向，以及對台中防疫擺爛的糟糕護航。

他不諱言，近期有不少網友提到鍾沛君受害的經驗，但卓認為，人身攻擊與撕開創傷，與公共議題的攻防毫無相干，「我在此表達，我不認同將此作為攻防素材，而且我有責任，嚴肅呼籲我的支持者停止這樣的類比」。

最後，卓冠廷強調，「台灣的主流價值是中道理性的力量，我們要讓更多人認同我們」。













原文出處：快新聞／鍾沛君遭強吻案被拿來開戰？ 卓冠廷喊話支持者：停止這樣的類比

