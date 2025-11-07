鍾沛君遭朱學恒強吻成開戰素材 卓冠廷喊話支持者：停止這樣的類比
記者劉秀敏／台北報導
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，市府團隊防疫接連出包挨轟，而疫調結果顯示病毒可能來自「未落實蒸煮廚餘」，國民黨台北市議員鍾沛君近日在政論節目中卻稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」部分網友則拿她遭朱學恒強吻事件反酸。對此，在節目中與鍾沛君唇槍舌戰的民進黨新北市議員卓冠廷今（7）日強調，人身攻擊與撕開創傷，與公共議題的攻防毫無相干，「嚴肅呼籲我的支持者停止這樣的類比。」
台中市政府因非洲豬瘟防疫不力挨轟，藍營則積極為市長盧秀燕辯護，鍾沛君近日在政論節目中稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」引發熱議，旅美學者翁達瑞則拿鍾沛君遭朱學恒強吻事件反酸「不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」
卓冠廷在社群平台發文表示，他和鍾沛君在節目上針對非洲豬瘟唇槍舌戰，互有攻防，鍾沛君所說「病毒沒進來廚餘蒸不蒸哪有差？」他認為是邏輯錯誤、帶風向，以及對台中防疫擺爛的糟糕護航。但是，有不少網友提到鍾沛君受害的經驗。
卓冠廷強調，人身攻擊與撕開創傷，與公共議題的攻防毫無相干，他在此表達，不認同將此作為攻防素材，而且他有責任，嚴肅呼籲支持者停止這樣的類比，「台灣的主流價值是中道理性的力量，我們要讓更多人認同我們，共勉之。」
