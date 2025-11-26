鍾潔希二登《滾石》雜誌 華人之光！珍惜每一步

鍾潔希12月將在吉隆坡舉行個唱。星音符製作提供



馬來西亞歌手鍾潔希日前才以新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICMA「亞洲流行音樂獎」，近日二度登上《滾石》雜誌，她開心表示：「很感恩，這些的鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，我會更珍惜著每一步。」

8月鍾潔希才接受《滾石》雜誌專訪，近日又上了該雜誌「本月注目新歌手」英國版，被以「柔軟卻堅定的聲線，帶出溫度與力量」的評述推薦，本期入選者橫跨俄羅斯、比利時、美國、葡萄牙、英國等地，亞洲歌手入列更是首例。

對於受到國際樂壇權威雜誌關注，鍾潔希表示：「感恩療癒音樂被關注，希望那些心裡長期被重石塊壓著的人，讓他們知道並不孤單，期盼這些歌能在世界某個角落陪伴到1個人，那就已經很有意義了，我會持續以不同語言創作，以音樂作為情緒承載與自我修復的可能。」

趕在聖誕節前夕推出《聖誕療癒音樂》專輯，同時也為癌症基金募款，鍾潔希分享每1首歌與音樂都是一種療癒的力量，「6首音樂全部採用演奏＋天使合唱的編制，我特別加入了一小段自己的歌聲，希望創造一種人間與天上對話的氛圍」。

而鍾潔希12月20日將在吉隆坡Mega Star Arena KL舉行「我就是我世界巡迴演唱會」，「吉隆玻是我最熟悉、也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待」。她除了持續練唱外，每天也規律的運動，藉由每天打乒乓3小時加強心肺、反應、肌力。

